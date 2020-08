Gobierno apoya que elección de nuevo presidente del BID se haga en septiembre

A través de una declaración conjunta con los gobiernos de Las Bahamas, Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Suriname y Venezuela, el gobierno nacional, en cabeza del Minhacienda, señaló que la elección del nuevo presidente del BID debe hacerse entre el 12 y 13 de septiembre próximos, en una reunión extraordinaria de la Asamblea de Gobernadores, tal y como está acordado.

Esto, a propósito de que México, Chile y la Unión Europea han indicado que no es el momento de realizar dicha elección, no solo por la situación actual de la pandemia sino por lo que también han manifestado diferentes analistas y es la posibilidad de que este cargo no quede en manos de un latinoamericano.

Le puede interesar:

Señala el Gobierno Nacional que la elección del presidente del BID es de suma importancia para la región y para la conducción del Banco en el mayor desafío de la era contemporánea.

"Instamos a todos los países miembros a cumplir, en el tiempo indicado y forma, con las resoluciones ya aprobadas por los directores y Gobernadores. Será de suma importancia preservar la integridad de dicho proceso y las decisiones tomadas por los directores y Gobernadores del Banco para proteger los intereses de la región y para proteger la soberanía hemisférica de nuestro BID".