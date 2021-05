La cotización del dólar en Colombia cerró al alza

El dólar en Colombia presentó una pequeña subida y supera la racha a la baja que venía registrando con un precio de cierre promedio en la Bolsa de Valores de $3.735.

Por otra parte, la Tasa Representativa del Mercado se comportó con un total de $ 3.734,09, un promedio de 30 pesos menos.



En cuanto a la precio del dólar estadounidense en la casa de cambio, para la compra cerró en unos $3.625 y para la venta de $3.736.

Otros indicadores ecómicos de la jornada de hoy se compartaron de la siguiente manera:

Principales indicadores económicos

13 de mayo de 2021

UVR $ 280,1385

PETRÓLEO WTI US$ 65,85

PETRÓLEO Brent US$ 69,10

CAFÉ US$ 1,98

EURO $ 4.524,97

Cálculo no oficial con base en la TRM.

ORO (gr) compra $ 200.351,88

COLCAP $ 1.285,33

CARBÓN US$ 103,50

USURA MAYO) % 25,83

Tasas de interés vigentes para la semana

DTF EFECTIVO ANUAL % 1,79

DTF TRIMESTRE ANTIC. % 1,77

DTF TRIMESTRE VENC. % 1,78

DTF SEMESTRE ANTIC. % 1,77

DTF SEMESTRE VENC. % 1,78

