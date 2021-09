Al menos cinco heridos tras tiroteo en Washington, Estados Unidos

Este martes 21 de septiembre un nuevo tiroteo sacudió a Washington, capital de Estados Unidos, luego de que, según la versión oficial, un hombre disparara contra un grupo de personas en frente de una tienda de convivencia en 22nd Street.

Dos mujeres, dos hombres y un menor de 13 años resultaron heridos de bala tras el ataque del hombre.

El tiroteo se produjo a las 8:38 de la mañana (hora local), dos minutos antes de que los uniformados de la Policía hicieran presencia en el lugar.

Roberth Contee, jefe del Departamento de Policía Metropolitana de Washington, calificó de “inaceptables” estos hechos contra ciudadanos inocentes.

“Estos tipos de crímenes que pasan en nuestra comunidad deben ser inaceptables. No me importa en qué sector vivas (…). Cuando alguien sin temor abre fuego contra una multitud de gente, impactando a cinco personas, inocentes en este caso, es inaceptable”, señaló.

Chief Contee provides an update to a shooting that occurred this morning in the 2200 block of Alabama Ave, SE. https://t.co/bcoJS2JChl