Autoridades electorales venezolanas fijan fecha para elecciones parlamentarias

Los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), designados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), anunciaron que las elecciones parlamentarias se realizarán el próximo 6 de diciembre.

Previamente habían informado que modificaron la Ley para aumentar la representación, con lo cual se aumentará el número de diputados a elegir, pasando de 167 a 277 parlamentarios, pero se mantendrán las 87 circunscripciones existentes.

También se anunció el cronograma fijando la campaña electoral desde el 21 de noviembre hasta el 5 de diciembre.

Habrá, además, una jornada especial del Registro Electoral que iniciará el 13 de julio y se extenderá hasta el 26 de julio.

El proceso de postulaciones comenzará el 10 de agosto hasta el 19 de agosto, y el simulacro electoral será el 11 de octubre.

Juan Guaidó se pronunció escribiendo en su cuenta en la red social Twitter que, “los venezolanos no reconocemos una farsa, como no lo hicimos en mayo de 2018. El derecho a elegir ha sido nuestra lucha. Elegimos vivir con dignidad y en democracia, no imposiciones”.

Y es que la mayoría de la oposición venezolana ha señalado que no reconocen a las autoridades electorales al no haber sido designadas por la Asamblea Nacional, como dicta la Ley y por ende, no asistirán a las elecciones.

También han señalado que no existen condiciones electorales a raíz de las últimas decisiones del TSJ en las que se han impuesto juntas directivas en dos de los principales partidos opositores.

Nicolás Maduro, por su parte, celebró el anuncio y aseguró que se tomarán todas las medidas de bioseguridad necesarias para esa fecha.