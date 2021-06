Brasil aún no confirma si organizará la Copa América 2021

"¡La Conmebol Copa América 2021 se jugará en Brasil! Las fechas de inicio y finalización del torneo están confirmadas", anunció la Conmebol en su cuenta de Twitter, luego de que Argentina y Colombia, las sedes originales, quedaran fuera de carrera.

Sin embargo, la noche del lunes el ministro de la Casa Civil (gabinete), Luiz Eduardo Ramos, dijo que la realización del torneo no está 100% confirmado.

"Todavía no hay nada cerrado, quiero dejar esto de forma bien clara. Estamos en medio del proceso. Pero no vamos a rehuir la demanda, en caso de que sea posible de atender", declaró Ramos en Brasilia.

Lea aquí: Arturo Vidal da positivo para COVID-19 y está hospitalizado

El funcionario explicó que el gobierno de Jair Bolsonaro ha puesto varias condiciones a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para la realización del torneo, como que no haya público y que todas los miembros de las delegaciones sean vacunados.

"Decidiremos el martes"

"Ese evento, en caso de que se realice, no tendrá público. Por ahora son 10 equipos, en dos grupos, habrá 65 personas por delegación, todos vacunados. Las sedes serán responsabilidad de la CBF. De acuerdo con la elección de las sedes, ellos consultarán con los estados", declaró el ministro.

"Mañana (martes) tendremos una posición final", añadió.

Brasil, anfitrión y campeón en 2019 de la última Copa América, fue uno de los países menos mencionados en esta ronda de nombres que surgieron en los últimos días para reemplazar a Argentina y Colombia, aunque es el que posee la mejor infraestructura en la región para recibir el torneo, ya que cuenta con una red de estadios modernos desde el Mundial-2014.

No obstante, Brasil es uno de los países del mundo más castigados por la pandemia. Con 212 millones de habitantes, totaliza 462.000 muertes por covid, el segundo peor balance mundial, en tanto que ocupa el tercer lugar del ranking de casos con más de 16 millones de contagios.

Se espera que la Conmebol en las próximas horas anuncie las sedes y las fechas de los partidos del centenario torneo de selecciones.

Le puede interesar: Primer rechazo en Brasil a la realización de la Copa América

Temprano el lunes, en la primera reacción del gobierno de Brasil, el vicepresidente Hamilton Mourao aseguró que la realización de la Copa América en su país tiene "menos riesgo" que en Argentina, que atraviesa su peor momento de la pandemia.

"La ventaja es el tamaño de nuestro país y el número de estadios. Se pueden repartir" los partidos en todo el territorio, afirmó Mourao a la salida del palacio presidencial de Planalto en Brasilia.

Al argumentar sobre la elección de la nueva sede de la Copa, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, sostuvo que "el gobierno de Brasil demostró agilidad y capacidad de decisión en un momento fundamental para el fútbol sudamericano", de acuerdo con el sitio web de la institución.