Caso Jovenel Moise: ¿quién es quién en el magnicidio del presidente de Haití?

Por: Juan Felipe Rincón y Lina María Vega

La investigación sobre el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, ocurrido el pasado 7 de julio en un ataque armado a su residencia, parece estar lejos de esclarecerse. Esa madrugada, hombres armados lo mataron a tiros sin herir a ningún miembro del cuerpo de seguridad presidencial.

Hasta el momento, las investigaciones del caso han logrado 23 arrestos, incluyendo a 18 exmilitares colombianos y cinco ciudadanos haitiano-estadounidenses. Además, tres sospechosos murieron durante el operativo, y se han adoptado medidas cautelares contra 24 agentes y responsables de las unidades de seguridad presidencial.

Sin embargo, en medio de este panorama y cuando casi se cumplen dos semanas del crimen, aún no se han dado a conocer pistas claras sobre quién ordenó el asesinato del mandatario ni por qué.

Desde el día siguiente al asesinato, el Gobierno colombiano ofreció su ayuda a las autoridades haitianas para esclarecer el crimen, enviando un equipo de investigadores que permitan identificar a todos los partícipes materiales e intelectuales, ya sea en Haití o en el exterior.

En línea con lo anterior, Colombia anunció el pasado 16 de julio que enviará una misión consular para brindar asistencia a los exmilitares detenidos en ese país y apoyar la repatriación de los tres miembros del grupo que murieron. El embajador de Haití en Bogotá, Jean Mary Exil, viajó a Puerto Príncipe para facilitar los trámites.

En la creciente red interconectada de personajes vinculados a la investigación, una lista que cada día se va agrandando, le brindamos detalles sobre algunos nombres y roles clave que se han conocido hasta el momento:

JOVENEL MOÏSE

Antes de ser declarado ganador en las elecciones de Haití en 2015, Moïse era un hombre de negocios sin experiencia política. Asumió el cargo en febrero de 2017 tras otra elección, bajo la premisa de fortalecer las instituciones, combatir la corrupción y generar empleo.

Posteriormente, el país vivió una ola de violencia, cortes de energía y escasez alimentaria, que se agravó con la pandemia del COVID-19. Así, después de comenzar a gobernar por decreto en enero de 2020, muchos lo señalaron de volverse más autoritario, al tiempo que los disturbios se recrudecían en las calles.

------------------------------

MARTINE MOÏSE

Luego de resultar gravemente herida en el ataque que cobró la vida de su marido, la primera dama de Haití, Martine Marie Étienne Moïse (Joseph de soltera), fue evacuada a Florida, donde estuvo hospitalizada. El pasado 15 de julio, reapareció a través de redes sociales con un reflexivo mensaje y agradeció a los “ángeles” por haberla protegido en ese difícil momento de su vida.

“Gracias por el equipo de ángeles de la guarda que me ayudaron en este terrible momento. Con su toque suave, amabilidad y cuidado, pude aguantar”, expresó en su momento.

Anteriormente, la primera dama emitió una declaración en audio desde el hospital acusando a los presuntos mercenarios de querer “asesinar el sueño, la visión y las ideas del presidente para el país”.

------------------------------

ANTONIO INTRIAGO

Intriago, migrante venezolano, es un empresario propietario de varias empresas inscritas en el estado de Florida, señalado de haber sido quien supuestamente costeó los viajes de los militares colombianos que habrían asesinado al presidente. Además, dirige la empresa CUT Segurity, señalada de reclutar a los colombianos.

De acuerdo con la página de la compañía, esta se dedica a la venta de equipos de seguridad que también ofrecen protección a personas y organizaciones. Existe una polémica debido a que, presuntamente, el presidente Moïse estuvo reunido en Miami con él.

------------------------------

CLAUDE JOSEPH

Primer ministro interino de Haití, quien estaba a punto de ser reemplazado cuando ocurrió el asesinato debido a que, dos días antes, Moïse anunció que había elegido como nuevo primer ministro al neurocirujano Ariel Henry. Sin embargo, tras el asesinato y debido a que el nuevo primer ministro aún no había asumido el cargo hasta el 7 de julio, Joseph anunció que se desempeñaría como primer ministro interino y declaró estado de sitio en el país.

Así, se ha generado una pugna por el cargo: Henry dice que debería ser primer ministro porque fue la intención expresada por Moïse, mientras que Estados Unidos ha reconocido a Joseph como primer ministro interino pese a que una delegación de este país también se reunió con Henry y el senador Joseph Lambert, presidente del desmantelado Senado (los mandatos de los legisladores expiraron sin que se celebren nuevas elecciones).

------------------------------

CHRISTIAN EMMANUEL SANON

Médico, pastor y empresario nacido en Haití y residente de Estados Unidos, ha sido detenido como sospechoso en la trama.

Tras su detención, Léon Charles, jefe de la policía nacional de Haití, reveló que Sanon voló a Haití en junio en un jet privado con un equipo de seguridad privada con la intención de asumir el cargo de presidente de Haití. Agregó que, tras la muerte de Moïse, un sospechoso llamó a Sanon y, posteriormente, se puso en contacto con dos personas (aún sin identificar) que supuestamente serían los autores intelectuales del crimen.

Varios allegados a Sanon dudan de su responsabilidad en el crimen, ya que no solo se declaró en bancarrota en 2013 sino que no era muy reconocido en la esfera política haitiana. Por tanto, sostienen que no tendría recursos económicos o respaldo político para una actividad de este tipo.

------------------------------

DIMITRI HÉRARD

Es el jefe de seguridad general del Palacio Nacional de Haití, de quien el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, aseguró que voló a Colombia, Ecuador y Panamá meses antes del asesinato. De este modo, la Policía de Colombia investiga si Hérard tuvo algún rol en el reclutamiento de los mercenarios.

El pasado 15 de julio, The New York Times reveló que fue puesto bajo custodia policial. El miércoles, no acudió ante el tribunal para responder a las preguntas de la Fiscalía sobre el asesinato.

------------------------------

JOSEPH FELIX BADIO

Trabajó en el Ministerio de Justicia de Haití y se unió a la Unidad Anticorrupción del gobierno en marzo de 2012. Es considerado como otro de los sospechosos buscados por la Policía en el asesinato de Moïse.

Según un comunicado emitido por la agencia, Badio fue despedido en mayo luego de “violaciones graves” (sin especificar) de las reglas éticas. Agregó que presentó una denuncia en su contra.

------------------------------

FRANCISCO ELADIO URIBE OCHOA

Es uno de los colombianos detenidos por el magnicidio del presidente, quien comenzó como soldado desde el año 2000 hasta el 2019. Es investigado por falsos positivos en 2008.

En contexto: JEP responsabiliza a juzgado por salida del país de militar capturado en Haití

De acuerdo con información de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Uribe Ochoa sería coautor del asesinato del ciudadano Luis Carlos Cárdenas a principios de 2008.

------------------------------

YOURI LATORTUE Y STEVEN BENOIT

Latortue, político y expresidente del Senado, y Benoit, exsenador y excandidato presidencial, han sido reconocidos por ser férreos opositores al gobierno del presidente Moïse.

El primero fue llamado a comparecer ante la Fiscalía de Haití por el magnicidio del presidente, donde negó tener conocimiento o vinculación con el suceso. Por su parte, Benoit puso en tela de juicio la versión oficial acerca del asesinato, ya que afirmó a medios locales que los colombianos implicados fueron víctimas de un plan para usarlos como chivos expiatorios.

Cabe resaltar que ambos políticos fueron señalados del asesinato por haber financiado las protestas de desestabilización del país en 2018.

------------------------------

JAMES SOLAGES Y JOSEPH VINCENT

De nacionalidad estadounidense y capturados por ser sospechosos del asesinato, Solages y Vincent confesaron que la misión nunca fue matar al mandatario: “La misión era secuestrar al presidente Jovenel Moïse, como parte de la ejecución de una orden, y no matarlo”.

Así, ante la captura de los 18 colombianos implicados en el hecho, los dos estadounidenses de origen haitiano aseguraron que fueron contratados como intérpretes y que consiguieron el trabajo a través de internet. Además, uno de ellos sostuvo que los mercenarios colombianos habrían llegado al país desde hace tres meses.