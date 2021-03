Controversia alrededor del Pasaporte Sanitario que proyecta la UE para el verano

Bruno Ciancio, Jefe de Vigilancia del Cento Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, contó en La W que el “Pasaporte Sanitario pretende certificar a las personas para saber quién está vacunado y quién no. Debe haber un consenso en Europa para que se pueda manejar este tipo de documentación”.

Dijo que “se recomienda es que no se hagan viajes que no son esenciales y más por las nuevas variantes. Considero que no se pueden relajar las medidas”.

Le puede interesar:

“Creo que los certificados van a estar listos para el verano. Hay muy poca información en el momento sobre las personas que ya recibieron la vacuna, entonces esperamos tenerla en los próximos días”, indicó.