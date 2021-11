Corte federal suspende la orden de Joe Biden de vacunación obligatoria en empresas

Una Corte federal en Estados Unidos ordenó la suspensión de una medida adoptada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre la vacunación contra el COVID-19 en su país. Se trata de la eliminación, por el momento, de la obligatoriedad hacia las empresas de inmunizar a sus trabajadores.

Según Biden, la medida obligaba a las empresas privadas de más de 100 trabajadores a vacunarlos. Así, un mayor número de ciudadanos podían ser inmunizados hasta antes del 4 de enero del 2022.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones del 5° Circuito de Estados Unidos aseguró que la imposición tenía "graves problemas constitucionales". Según la Agencia EFE se espera el examen de otro tribunal para determinar si la medida queda suspendida o no.

Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, celebró la decisión a través de sus redes sociales. "Podremos desafiar el abuso de poder inconstitucional de Biden en la corte", escribió en su cuenta de Twitter.

El fiscal General de Luisiana, Jeff Landry, escribió en un comunicado una reacción ante la decisión de la corte. "El presidente no impondrá procedimientos médicos al pueblo estadounidense sin los controles y contrapesos que ofrece la constitución", dijo.

La medida fue anunciada por Joe Biden a mediados de septiembre. Sin embargo, fue impugnada en tribunales de 27 estados del país y con la suspensión se da un revés a sus decisiones en medio de la pandemia del COVID-19.

