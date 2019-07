Decomisan carne de rata, procedente de África, en aeropuerto de Chicago

Agentes aduaneros de Estados Unidos decomisaron 14,5 kilogramos de carne de rata en el aeropuerto internacional O'Hare de Chicago que un pasajero transportaba en su equipaje procedente de África.



El procedimiento, explicó este miércoles a Efe Steve Bansbach, vocero del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, ocurrió el 26 de junio durante los controles rutinarios realizados a los pasajeros de un vuelo procedente de Costa de Marfil.



Bansbach dijo que el decomiso se realizó en cumplimiento de los lineamientos que siguen los inspectores aduaneros para proteger de enfermedades a la agricultura de Estados Unidos.



"No solamente se impide el ingreso de carne de roedores, sino de cualquier producto cárnico y agrícola que sea trasladado desde cualquier país", expresó.



En el caso de la carne de rata, no existe el riesgo de contaminación con el virus de la fiebre porcina, como se publicó en algunos medios, dijo Bansbach, pero puede ser peligrosa por la transmisión de otras enfermedades, agregó.



"Las ratas no contagian la fiebre porcina, ese es un virus altamente contagioso y mortal solamente entre los cerdos domésticos y salvajes, y no es una amenaza para los humanos", afirmó.



A pesar del incidente, el pasajero pudo continuar su viaje sin que se le aplicarán sanciones al haber declarado legalmente la carga.



Según el Departamento de Agricultura, pese a la peligrosidad y alto riesgo de contagio de la fiebre porcina es altamente, por las medidas de precaución que se aplican en los puestos fronterizos, el virus nunca ha sido localizado en EE.UU.



El aeropuerto internacional de O'Hare fue en 2017 el mayor aeródromo de Estados Unidos por operaciones, con más de 900.000 vuelos y 83,4 millones de pasajeros, por delante del Harstfield-Jackson Internacional, de la ciudad de Atlanta, con 895.502.