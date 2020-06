¿Desde Estados Unidos ven posible la extradición de Alex Saab?

David Stuart Weinstein, abogado de defensa penal, habló en La W sobre el caso de Alex Saab, acusado por EE.UU. de operar una enorme red de corrupción mundial junto a nexos cercanos a Nicolás Maduro en Venezuela.

Según él, como es un ciudadano colombiano y fue capturado en Cabo Verde, es muy posible que sea extraditado a Estados Únidos. Una vez en jurisdicción estadounidense, el caso podría tardar entre seis y ocho meses.

“El señor Saab utilizará toda la ayuda de otros países que pueda para no ser extraditado. De ser necesario puede pedir intervención a Rusia”, agregó Stuart.

El abogado de Saab, José Manuel Pinto, dijo en La W que el empresario no es un ciudadano colombiano. Sobre esto Stuart aseguró que “la defensa puede que utilice el tema de la nacionalidad venezolana, pero, al no ser ciudadano de Cabo Verde, no hay razón para evitar la extradición”.

Finalmente, el abogado explicó que debido a la cantidad de dinero que lavó Saab, su pena puede ser de más de 10 años.