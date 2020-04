Eddie Holland y la historia que lo llevó a convertirse en una leyenda de la música

Durante la década de los 60 el trío de compositores Holland-Dozier-Holland escribieron canciones que marcaron tendencia en la música pop de Estados Unidos. En entrevista con La W el mayor de los hermanos Holland, Eddie, contó que escuchar las canciones en las que trabajó hace 50 años lo hace recordar cuando estaba en los estudios de grabación enseñándole a los cantantes cómo debían interpretar sus canciones.

A lo largo de su carrera trabajó con artistas como Diana Ross, The supremes, The Carpenters, Marvin Gaye, The Four Tops, entre otros.

Sobre la canción de The Beatles ‘Mr. Postman’ aclaró que esa canción la escribió su hermano y solo él sabe cómo llegó a la legendaria banda británica. Con el éxito de la canción Brian Holland empezó a ganar mucho dinero y Eddie, el hermano mayor, sintió que también necesitaba dedicarse a eso.

El compositor contó varias anécdotas de su vida entre las que contó que con Lamont Dozier ya no tiene una buena relación debido a problemas con una mujer. Además, explicó que con todos los artistas con los que trabajaba se llevaba muy bien, pero alguna vez tuvo una pelea con Diana Ross debido a que ella se rehusaba a interpretar una canción cómo él le sugería.

Holland ya no vive en Detroit, tuvo que irse por su edad y el clima de la ciudad y ahora está trabajando desde su casa en el guion de un musical.

La entrevista finalizó con una sorpresa para Holland. Julio Sánchez Cristo le presentó una interpretación que Barry White hizo en 1973 de la canción “Standing In The Shadow Of Love”, versión que Eddie Hollando jamás había escuchado de su composición.

