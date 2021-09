EE.UU., Australia y Reino Unido acuerdan histórico pacto de defensa frente a China

Los tres países acuerdan, de este modo, reforzar la cooperación en tecnologías avanzadas de defensa, como inteligencia artificial, sistemas submarinos y vigilancia de larga distancia.



"Es un acuerdo histórico que refleja la determinación de la Administración (del presidente Biden) para construir alianzas más robustas con el objetivo de mantener la paz y la estabilidad en toda la región del Indopacífico", señaló un alto cargo del Gobierno estadounidense, que pidió mantener el anonimato, en una llamada telefónica con periodistas.



El presidente de EE.UU., Joe Biden, hizo formalmente el anuncio en una declaración ante la prensa en la Casa Blanca, flanqueado por dos televisores a través de los que también hicieron declaraciones en directo los primeros ministros de Australia, Scott Morrison, y del Reino Unido, Boris Johnson.

El mandatario estadounidense subrayó que los submarinos que conseguirá Australia no tendrán "armas nucleares", sino que estarán "convencionalmente armados", pero "potenciados por reactores nucleares".



"Es una tecnología probada, y es segura", garantizó Biden.



En el mismo sentido, el funcionario estadounidense que habló con periodistas rechazó que Australia vaya a desarrollar armas nucleares, y aseguró que el uso de ese tipo de energía es meramente "de propulsión".



Con este tipo de submarinos, agregó la fuente, las capacidades de defensa australianas serán "mucho mayores", ya que otorgan "más rango de operatividad" y permitirán reforzar la cooperación con Estados Unidos y sus aliados en la zona.



Aunque ni Biden ni el funcionario mencionaron explícitamente a China, hay una creciente preocupación en EE.UU. por el aumento del poder militar de ese país en esa región del mundo.



El anuncio se produce una semana antes de que Biden acoja en la Casa Blanca el próximo 24 de septiembre una cumbre con los líderes de Australia, la India y Japón, con los que mantiene una alianza para contrarrestar el poderío de China.



Los cuatro países conforman el "quad", una alianza creada en 2007 en respuesta al auge militar de Pekín.



Biden recibirá de manera presencial en la Casa Blanca a los primeros ministros de Australia, Scott Morrison; de la India, Narendra Modi, y de Japón, Yoshihide Suga.