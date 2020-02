EE.UU. firmará acuerdo de paz con los talibanes

El secretario de Estado EE.UU, Mike Pompeo, comunicó por medio de su cuenta de Twitter que después de décadas de conflicto han llegado a un acuerdo con los talibanes para reducir la violencia en Afganistán.

After decades of conflict, we have come to an understanding with the Taliban on a significant reduction in violence across #Afghanistan. This is an important step on a long road to peace, and I call on all Afghans to seize this opportunity.