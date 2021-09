El consumo de cannabis en EE.UU. no incrementó luego de su legalización: estudio

Un estudio, llamado “diferencias raciales y étnicas en el consumo de cannabis tras la legalización en los estados de Estados Unidos con leyes sobre cannabis medicinal”, concluyó que el consumo de marihuana no incrementó.

La Dra. Silvia S. Martins, directora de la Unidad del Uso de Sustancias del Departamento de Epidemiología de la Universidad de Columbia, manifestó que “en este estudio utilizamos datos del 2018 y encontramos que hubo un aumento de consumo en algunos grupos demográficos, pero no en todos”.

“Hubo un aumento en la gente que dice que consumió más de una vez al año, además no hemos visto aumento en adolescentes”, indicó.

Sobre las personas que se encuentran en la cárcel por consumir marihuana recreativa, piensa que “se debería reducir la sentencia y sacar a las personas de la prisión, porque lo que se sabe es que ha ocurrido una disminución de encarcelamiento por posesión de marihuana”.

También, la Dra. Silvia S. Martins señaló que “no es que cuando una droga es legalizada no pueda tener efectos adversos […] no hay ninguna persona que diga que debe ser legalizada para jóvenes, la cual no es recomendada para ellos”.

Por otro lado, expresó que “lo recomendado es que el uso sea responsable porque, así como otras sustancias, la marihuana también tiene efectos adversos”.