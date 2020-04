El hombre al que su pareja le dio “permiso” de volverse a enamorar días antes de morir

En 2017, la esposa de Jason Rosenthal escribió una columna en el New York Times en la que le decía a su marido que le daba permiso de volverse a enamorar. La razón era que ella tenía una enfermedad crónica que cobraría su vida en cuestión de pocos días.

Lea en La W: Médico explica por qué no defiende la cuarentena y cómo esta afecta el sistema inmune

En entrevista con La W Ronsenthal dijo que al principio no sabía como debía tomarse este mensaje de su esposa debido a lo repentina que fue su muerte.

Tres años después Rosenthal ya tiene una nueva pareja y acaba de publicar un libro titulado “My Wife Said You May Want to Marry Me” en el que cuenta esta particular historia. “Comencé a escribir porque empecé a dar unas Ted Talks hablando de mi exmujer y recibí mucho apoyo por parte del público”, comentó Rosenthal.

Finalmente, contó que su pareja actual conocía la historia de la columna del New York Times incluso antes de conocerlo. “Cinco millones de personas leyeron la columna en 2017 y mi pareja actual fue una de ellas”.