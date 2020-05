El momento en que un camión cisterna embiste manifestantes en Mineápolis

Cientos de manifestantes protestaban por el asesinato del ciudadano George Floyd, quien murió a manos de un policía mientras era detenido. Las personas ocupaban una avenida cercana al centro de la ciudad de Mineápolis, en Estados Unidos.

Videos publicados en redes sociales muestran el momento en que un camión cisterna avanza por la avenida y dispersa a los manifestantes. Posteriormente, al ser bloqueado por varias personas, redujo la velocidad y, finalmente, se detuvo.

BREAKING: Tanker truck plows into crowd of demonstrators on Minneapolis highway. Protesters scrambled as truck battled toward them. pic.twitter.com/Q5cTF9AGB2 — David Begnaud (@DavidBegnaud) May 31, 2020

UPDATE: Truck driver under arrest and taken to hospital after driving towards protesters on closed interstate in Minneapolis, after which he was pulled from the vehicle pic.twitter.com/9KmMPcioc2 — BNO News (@BNONews) May 31, 2020

Breaking News: At a Minneapolis protest a man in the semi truck plowed thru the crowd.

The protesters got the guy out of the truck & jumped him.

Police maced the crowd & got the driver.

It is believed the driver is in police custody.#minneapolisriots pic.twitter.com/a95gCfp5Q2 — ~Marietta (@_MariettaDavis) May 31, 2020

Según los primeros reportes, ninguno de los manifestantes resultó herido durante el incidente, a excepción del conductor del camión, quien fue sacado del vehículo y golpeado por las personas allí presentes.

Lea también:

El Departamento de Seguridad Pública de Minnesota confirmó que el conductor del vehículo fue detenido y no sufrió lesiones que pongan en riesgo su vida.