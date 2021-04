Entrevista con cineasta que filtró el video de un OVNI que fue avalado por el Pentágono

En días pasados, el Pentágono admitió que un destructor de la Armada de Estados Unidos captó las inquietantes imágenes de visión nocturna de misteriosos objetos. "Puedo confirmar que las fotos y los vídeos a los que se hace referencia fueron tomados por personal de la Marina", dijo a Futurism la portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Sue Gough.

Corbell aseguró también que verificó la autenticidad del video después de obtener información de una sesión informativa de inteligencia del Pentágono. Por otra parte, los funcionarios confirmaron que las imágenes fueron filmadas por la Marina, pero no describieron el contenido.

Para Corbell este hallazgo confirma que "la frecuencia de interacción entre los barcos militares y estos objetos voladores se está incrementando y esto es algo que no solo debe preocupar a este gobierno, sino a todo el mundo".

Además, asegura que las fuerzas militares utilizan estos elementos para entrenar a sus filas sobre los conocimientos que se deben tener de OVNIS, para saber cómo responder a un ataque, en caso de que se dé.

"Evidentemente hay una civilización detrás de estos OVNIS que tiene mucho conocimiento sobre nosotros. Estamos viviendo el fenómeno histórico más importante de la humanidad", comentó. Para Corbell, el estudio de estos objetos voladores ha superado la barrera del estigma y cada vez más protagonistas del mundo científico se aventuran a plasmar en sus hipótesis teorías de estudio sobre ellos.

