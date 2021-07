Erik Finman, el millonario de Bitcoin más joven del mundo

Erik Finman es conocido por convertirse en el millonario de Bitcoin más joven del mundo. Compró $1,000 en bitcoins a los 12 años en 2011, cuando cada bitcoin costaba de $10 a $12.

Erik Finman se refirió en La W si alguna vez iba a ser millonario y dijo que “lo deseaba y esperaba que pasara, pero no estaba seguro que esto fuera así”.

Sobre la caída de la criptomoneda indicó que “durante los últimos 10 años me he dado cuenta que el Bitcoin es impredecible, no se sabe cuándo se va a recuperar. Toca esperar y ser pacientes porque no se sabe cuándo un multimillonario pueda cambiar el mercado”.

Por otro lado, construyó el Freedom Phone, un teléfono con memoria masiva, procesadores rápidos, cámaras frontal y trasera, una batería enorme para todo el día y la potencia para ejecutar las aplicaciones.

Explicó que “lo creé para recuperar esa habilidad que se ha perdido en el mundo para ser uno mismo en las redes sociales. El propósito es recuperar la libertad de expresión de las personas”.

Finalmente, expresó que “esos primeros 1.000 dólares los recibí de mi abuela, quien me los dio para pagar mis estudios. Decidí invertirlos en Bitcoin, en ese momento cuando todavía no era una gran cosa. A mis 15 años cree mi propia empresa, luego la vendí a los 17 años, y con ese dinero volví a invertir en la criptomoneda. Es interesante invertir el dinero en cosas innecesarias, pero considero que siempre fui muy inteligente en mis inversiones”.