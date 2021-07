Jennifer Molina, la colombiana con uno de los más altos rangos en la Casa Blanca

La colombiana Jennifer Molina es la portavoz de asuntos hispanos de la Casa Blanca. También es estratega de comunicaciones políticas con experiencia en la ejecución de campañas de defensa nacionales, estatales y locales.

Jennifer manifestó en La W que “gracias a muchas personas en mi vida que me han apoyado pude llegar a la Casa Blanca. Estamos aquí y ha sido una experiencia increíble; la idea es poder mejorar a nuestro país”.

Explicó que “la idea es ayudar a las personas con el acceso a la vacuna, a las pequeñas empresas para darles préstamos necesarios para poder conseguir lo necesario, eso es una prioridad para Biden y Kamala Harris. El presidente estadounidense es alguien que quiere tener muy buenas relaciones con todas las américas”.

Contó que llegar a Estados Unidos “es un gran sueño americano, es la razón por la que mi mamá nos quiso traer a EE.UU. No teníamos mucho, pero ella siempre nos decía que el estudio nos iba a ayudar a salir adelante. Estudiamos muchísimo, fue difícil, pero le dimos con toda a cada situación”.

Recalcó que “tenemos mucho más que hacer, quiero devolverle algo a las personas que me ayudaron y me gusta ser la voz de la gente que no tiene una buena situación económica”.