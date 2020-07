La actriz Naya Rivera desapareció en un lago de Los Ángeles

Las autoridades de Ventura, un condado ubicado al norte de Los Ángeles (Estados Unidos), anunciaron que el pasado 8 de julio, en horas de la mañana, interrumpieron las labores de búsqueda y rescate de la actriz Naya Rivera, quien se encuentra desaparecida desde la tarde del 7 de julio luego de caer al agua en el Lago Piru.

La actriz estadounidense, de origen puertorriqueño y una de las caras más reconocidas de la exitosa serie de televisión 'Glee', habría alquilado una embarcación de recreo junto a su hijo de cuatro años.

Varios medios de comunicación locales dieron a conocer que los pasajeros de un segundo bote encontraron al niño solo y dormido en el barco, usando un chaleco salvavidas. El menor habría sido encontrado ileso y, según le reveló a las autoridades, salió a nadar con su mamá pero ella nunca regresó.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades tras recibir la llamada de emergencia, en la embarcación alquilada se encontró un segundo chaleco salvavidas para adultos sin utilizar.

Los equipos de rescate han utilizado helicópteros, drones y equipos de buceo para dar con el paradero de Rivera en el Lago Piru, un reserva de 500 hectáreas. Pese a sus intentos infructuosos hasta el momento, la búsqueda será reanudada "en cuanto salga el sol".

Rivera ganó reconocimiento por su papel como Santana López en la popular serie musical 'Glee' (2009-2015). Además, ha interpretado papeles en la serie 'Devious Maids' (2013) y de la película de terror 'At the Devil's Door' (2014).

just the two of us pic.twitter.com/wCunAlGJ1B