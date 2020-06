La actriz que logró que militares se arrodillaran durante marcha en Estados Unidos

La actriz Keke Palmer, conocida por particiar en la película Scream, convenció a gritos a la Guardia Nacional que controlaba las protestas en Los Ángeles, Estados Unidos de que se arrodillaran como signo de apoyo al movimiento antiracista.

En un video difundido en redes sociales, se ve a Palmer, rodeada por otros manifestantes, pidiendo a los soldados que se unan a su protesta.

"Tenemos un presidente que está incitando una guerra racial. Y las fronteras están cerradas, no podemos salir. Hay gente aquí que necesita su ayuda. Este es un momento en el que ustedes pueden unirse a la comunidad, a la sociedad, para detener la opresión gubernamental. Y punto. Los necesitamos" les dice.

Uno de los soldados le menciona a la actriz que está de acuerdo con ella y ella le señala "Reúne a tu gente y marcha a nuestro lado. Que la revolución sea televisada. Marchen con nosotros y demuéstrennos que están aquí para nosotros. Hagámoslo. Empecemos a marchar y pongánse a nuestro lado".

Al final del video, los manifestantes le piden al soldado que se arrodille y este lo hace.

