Mujer asesinó a su exnovia en plena vía pública

En video quedó registrado el angustioso momento en el que una mujer se acercó corriendo a otra señora que se estaba dirigiendo a la puerta de un establecimiento, apuntó en su cabeza con un arma y disparó contra ella. La mujer que recibió el disparo cayó inmediatamente al suelo.

Los hechos se presentaron en el vecindario Park Slope en el distrito de Brooklyn, ubicado en la ciudad de Nueva York, hacia la 1 de la tarde del pasado 21 de abril.

La mujer asesinada fue reconocida como Nichelle Thomas, una estadounidense, de 51 años.

Según el medio local ‘New York Post’, la persona que le disparó a Thomas fue Latisha Bell, quien fue identificada como su expareja.

De acuerdo con el medio, la mujer de 51 años fue traslada a un centro médico de la zona y allí falleció.

Las autoridades locales indicaron que las dos mujeres tuvieron una relación sentimental, pero no saben en qué momento se distanciaron.

Sin embargo, tras unas horas de cometerse el homicidio, la Policía capturó a Latisha Bell, a quien le imputaron cargos por los delitos de homicidio y posesión de armas.

Advertencia: el siguiente video contiene imágenes fuertes

Epidemic of Gun Violence

Latisha Bell shoots her ex-girlfriend Nichelle Thomas in Park Slope Brooklyn, Latisha has surrendered to police for the murder today



Neighbor reported they had lived together and had a "very toxic relationship", guns don't help. pic.twitter.com/x6ucyt7oj7