Periodista de El País relata su experiencia al estar una semana sin usar plástico

Tras la petición de boicotear los alimentos envueltos en plásticos, realizada a través una plataforma ciudadana, la periodista Patricia Gosálvez del diario El País de España decidió probar cómo sería evitar el plástico de un solo uso durante una semana. Los resultados de este experimento, al que también se sumó su familia (dos adultos y dos niños), fue plasmado en un diario.

“Para lo que me ha servido este experimento es a ser consciente de las cosas que están sobreenvueltas en plásticos en los supermercados”, expresó Gosálvez, quien agregó que “el problema es que no se trata solo de reciclar, sino que el mejor residuo es el que no se genera. Reciclar debe ser el último recurso”.

