Policía en París confunde "millonario" cargamento de caramelos con éxtasis

Los policías de la capital francesa se sintieron orgullosos de su hallazgo en un principio, asegurando en su cuenta oficial de Twitter que habían logrado incautar un importante cargamento de éxtasis, evaluado en un millón de euros. En la publicación aparecían dos imágenes adjuntas con polvos rosados y pequeñas píldoras de color rosa en bolsas de plástico.

Y es que según contaron en su publicación, encontraron este importante cargamento en un taller que se encargaba de repartir los estupefacientes en diferentes fiestas clandestinas en París.

Pero fueron sorprendidos cuando el informe toxicológico concluía que no se trataba de ningún tipo de droga, y por supuesto no tenía el gran valor que ellos pensaba, sino que era todo lo contrario, lo que habían encontrado era un generoso cargamento de caramelo en polvo de color rosa. Los compuestos encontrados son un "polvo neutro no relacionado con narcóticos o sustancias venenosas", relataba el documento.

Pese a la humillación, el operativo no fue en vano y lograron la captura de un sospechoso, ya que en el sitio fueron encontrados celulares robados y una máquina para fabricar éxtasis, informó el medio local Le Parisien.

Esta es una de las fotografías compartidas por los agentes en su cuenta de Twitter @prefpolice:



Foto: Twitter/prefpolice