Todos en Haití estamos dolidos: Sarodj Bertin sobre asesinato del presidente Moise

En la madrugada de este miércoles fue asesinado el presidente de Haití, Jovenel Moise, y la primera dama Martine Moise resultó herida, indicó el primer ministro interino, Claude Joseph.

Sarodj Bertin, abogada haitiana, más conocida por ser reina de belleza, cantante, actriz y animadora de televisión, manifestó en La W que “estamos todos dolidos en el país. Aparentemente no ha fallecido la primera dama de Haití. Hay mucho miedo y mucha tensión en las calles”.

Indicó que “es muy temprano para decir sobre quiénes lo asesinaron, si los hombres eran haitianos o extranjeros, se debe esperar a que las investigaciones avancen. Sí es verdad que el presidente de Haití había denunciado un complot en su contra”.

Señaló que “me duele mucho mi país. Haití está pasando por un periodo de violencia terrible, no tiene sentido lo que está pasando. Todos estamos asustados y la situación se ha salido de las manos. La solución inmediata no la conocemos, pero esperamos que pronto salgamos de esto”.

Además, hico un llamado “al pueblo haitiano para que se queden en sus casas y sepan que la violencia nunca es un medio de solución”.

Por otro lado, en entrevista con La W, el exembajador Raymond Joseph advirtió que este hecho era predecible.