Trump ha basado su retórica en que los mexicanos son los malos: Dan Restrepo

Daniel Restrepo, asesor principal del expresidente Barack Obama en asuntos relacionados con América Latina, el Caribe y Canadá, habló en La W sobre la visita de Andrés Manuel López Obrador a Donald Trump para celebrar la implementación del tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México.

Restrepo sostuvo que para la Casa Blanca esto fue parte de la recta final de una campaña política, “todo lo que hace Trump tiene fines electorales y fue más obvio después de la visita”.

Además, dijo que le pareció curiosa la visita ya que la retorica de Trump ha sido alrededor de que los mexicanos son los malos y el presidente mexicano le agradeció por su trato.

Finalmente, destacó que el primer ministro de Canadá no haya asistido a la reunión cuando “supuestamente” era para celebrar un acuerdo trilateral. “Nuestros aliados más cercanos se han dado cuenta de que no pueden estar cerca de Trump en este momento porque su juego no les sirve”.