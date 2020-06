Trump reinvindica su "buena relación" con el Ejército pese a las diferencias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió que tiene "buenas relaciones" con las Fuerzas Armadas tras los gestos de las últimas semanas de responsables y exresponsables del Pentágono que se han distanciado de sus decisiones durante las protestas raciales.



"Tengo una buena relación con las Fuerzas Armadas. He reconstruido nuestras Fuerzas Armadas. He gastado 2,5 billones de dólares que nadie gastó", dijo Trump en una entrevista difundida este viernes en Fox News, que fue grabada el jueves durante su visita a Dallas.



El presidente fue preguntado sobre si pensaba que era significativo el "rechazo" expresado por el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, el general Mark Milley, y el secretario de Defensa, Mark Esper, sobre la foto que se hizo con una Biblia en la iglesia de Saint John, cerca de la Casa Blanca.



"No, no, es decir, si es así como se sienten, creo que está bien", señaló Trump antes de hablar sobre sus "buenas relaciones" con el estamento castrense.



El jueves, el general Milley lamentó haber acompañado a Trump en su foto en esa iglesia, para lo que la policía desalojó violentamente a cientos de manifestantes que protestaban frente a la Casa Blanca por la muerte de George Floyd.

Del mismo modo, Esper apuntó la semana pasada que él sabía que iba a acompañar al presidente en un paseo hacia la iglesia y por el parque Lafayette Square, frente a la Casa Blanca, pero que no sabía que se iban a hacer una foto.



Durante la entrevista, Trump destacó sus logros en materia militar: "Cuando asumimos (el cargo) del presidente (Barack Obama) y (el exvicepresidente Joe) Biden, las Fuerzas Armadas eran una broma. Las Fuerzas Armadas estaba desmanteladas. Tenían aviones de hace 50, 60 años. Tenían un equipamiento viejo y roto. Nuestros militares no tenían municiones", detalló.



"Ahora, tenemos el mayor Ejército que jamás hayamos tenido -agregó-. Tengo, tenemos, una muy buena Fuerza Espacial, es decir, he hecho algo que no se había hecho en casi ochenta años".



En los últimos días, han surgido diferencias entre el mandatario y el estamento castrense por la manera en que Trump ha manejado las protestas y disturbios por la muerte del afroamericano George Floyd el pasado 25 de mayo a manos de un policía blanco en Mineápolis.



Durante los altercados, el presidente amenazó con mandar unidades militares en activo a sofocar los disturbios en distintas ciudades del país, a lo que Esper ha revelado que se opuso.

Durante la entrevista, Trump fue también interrogado por su visión de lo que es ser "un presidente de la ley y el orden".



"Bueno, vamos a hacer muchas cosas, cosas buenas, pero también tenemos que mantener una policía y fuerzas de seguridad fuertes", indicó.



Los efectivos del orden "tienen que hacerlo bien, tienen que ser entrenados de forma correcta, tienen que hacerlo bien. De nuevo, lo triste es que son muy profesionales", indicó Trump, que durante las protestas raciales ha defendido la actuación de la policía.



En pleno fragor de las protestas y disturbios, James Mattis, que fue el primer secretario de Defensa del Gobierno de Trump, acusó al mandatario de "intentar dividir" el país y de abusar de su autoridad al "militarizar la respuesta a las protestas" por la violencia policial contra los negros, en un comunicado publicado en la revista "The Atlantic".



"Donald Trump es el primer presidente que he visto durante mi vida que no intenta unir al pueblo estadounidense y ni siquiera finge hacerlo. En cambio, intenta dividirnos. Estamos presenciando las consecuencias de tres años sin un liderazgo maduro", escribió Mattis.