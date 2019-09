Trump revela apartes de su conversación con presidente de Ucrania

Ante la polémica generada en Estados Unidos por los señalamientos hechos por el partido Demócrata en contra del presidente de ese país, Donald Trump, afirmando que él ejerció presión sobre el presidente de Ucrania, condicionando la ayuda económica internacional a la apertura de investigaciones al expresidente y ahora aspirante presidencial estadounidense Joe Biden, el dirigente estadounidense reveló apartes de su conversación con su homólogo europeo, con el fin de aclarar lo suscedido, y hacer frente al anuncio de impeachment.

Trump afirmó que el anuncio de investigaciones en su contra es una "cacería de brujas", y desestimó la existencia de irregularidades en su diálogo de julio pasado con Vladímir Zelenski, restando también importancia al intento demócrata por iniciar un proceso que podría llevarlo a la destitución.

Los dos gobernantes también sostuvieron una reunión en Nueva York, en el marco de la 74 Asamblea General de Naciones Unidas, encuentro tras el cual afirmaron que no existió presión alguna para que se iniciara en Ucrania una investigación en contra del ahora principal rival político de Trump; de cara a las elecciones de 2020, ni contra su hijo Hunter Biden, quien mantiene negocios en Ucrania durante la vicepresidencia de su padre en el gobierno Obama.

(Lea en W: Pelosi anuncia juicio político contra Trump)



"No lo hice, no amenacé a nadie. No empujé, no presioné, nada. Es todo una enorme farsa", dijo Trump durante una conferencia de prensa, horas después de que la misma Casa Blanca revelara la transcripción de la llamada que encendió las alarmas demócratas y llevaron al anuncio de juicio político.



La transcripción revelada por la Casa Blanca demuestra que Trump solicitó varias veces a Zelenski investigar al expresidente Biden, pero no es claro en el que podría considerarse uno de los puntos clave de lo señalamientos de Pelosi y la bancada demócrtata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, es decir, no hay claridad en si Trump amenazó o no a mandatario Vladímir Zelenski con condicionar la entrega de 400 millones de dólares de ayuda a Ucrania, a la apertura de la investigación.

(Lea en W: Biden respaldará destitución de Trump si se niega a cooperar con el Congreso)



Pese a lo anterior, para muchos sectores del partido Demócrata, el simple hecho de que existiera una solicitud a un gobierno internacional de apertura de investigación a un adversario político, aún más, siendo su principal rival electoral de cara a las elecciones 2020, es razón suficiente para solicitar la apertura del juicio político.

Según medios internacionales, el presidente de Estados Unidos no solamente solicitó dicha investigación a través de llamada telefónica, sino que también pudo hacerlo durante el encuentro personal mantenido por los dos mantadatarios en Nueva York, donde el presidente de EE.UU. señaló que Zelenski se convertiría en un gran líder si adelanta acciones concretas para poner coto a la corrupción en su país, esto tras hablar sobre los presuntos hechos en los que habría incurrido el hijo del expresidente del gobierno Obama.



"Es algo terrible", señaló Trump sobre las faltas en las que habría incurrido el hijo de Biden, a la vezc que recordó a su homólogo ucraniano que este llegó al poder con la promesa de combatir la corrupción en el país europeo.

(Lea en W: Donald Trump divulgará transcripción de su llamada con presidente de Ucrania)



Zelenski, quien durante la llamada se habría mostrado complaciente con Trump, tras la reunión personal se mostró, pese a amistoso con Trump, firme en cuanto a no ceder a presiones para iniciar procesos contra los Biden.



"Tenemos un país independiente y un fiscal general independiente. No puedo presionar a nadie", dijo Zelenski durante la reunión, afirmando que tampoco está dispuesto a influir con sus acciones en las próximas elecciones de Estados Unidos, mostrandose mesurado en su postura frente a Trump.





Estas son las claves del posible impeachment a Trump.



foto: EFE