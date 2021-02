"Un triunfo de la comunidad hispana": así fue la entrevista de Ilia Calderón a Joe Biden

El pasado 26 de febrero, la cadena Univisión sostuvo una entrevista exclusiva con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y la primera dama, Jill Biden, que fue conducida por la prominente periodista colombiana Ilia Calderón.

Este diálogo, dirigido a la comunidad hispana y que fue la primera vez en la que el presidente y la primera dama conversaron juntos ante los medios, se abordaron distintos temas de interés nacional como la vacunación contra el COVID-19, el tercer cheque que llegaría a los hogares estadounidenses, su reunión con Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y la migración irregular, entre otros.

En W Fin de Semana, Calderón reveló algunos detalles sobre la preparación y el detrás de cámaras de esta entrevista, además de revelar cómo experimentó ese diálogo frente a frente con el mandatario que hace poco más de un mes fue investido en su cargo.

Así, sobre cómo se gestionó esta entrevista, la periodista contó: "La entrevista nunca se canceló, pero sí se aplazó por cuestiones de agenda (...) la pospusieron tres veces, pero siempre estaba la esperanza de que pudiera ocurrir. Nunca nos dieron un "no" rotundo. Fue un triunfo del equipo de Univisión, pero sobre todo de la comunidad hispana, que se merece que el presidente les hable directamente".

De esta manera, sobre la preparación para esta conversación, la periodista relató que esta estuvo ligada a los temas que se manejan a diario: "Estoy al frente del noticiero y con todos los temas, pero tú te sientas frente a la persona que vas a entrevistar y nunca sabes cómo va a evolucionar. Es importante que tengas en tu cabeza los temas de los que es clave hablar (...) a veces, con una respuesta, el personaje ya responde dos preguntas que tenías previstas".

Otras noticias internacionales:

"Estábamos en un salón del Banco de Alimentos y es, literalmente, una bodega adaptada. Estuvimos de pie, pero había que aprovechar el tiempo al máximo sin importar las condiciones. Todo nuestro equipo salió negativo en las pruebas de COVID-19 (...) una vez entramos, no podíamos ni siquiera ir al baño, teníamos que estar acompañados", explicó la periodista sobre la antesala de la entrevista.

Por otra parte, Calderón destacó el talante del presidente Biden y su disposición a responder las preguntas que se le formulaban y habló de su predecesor en el cargo: "Con Joe Biden a mí nadie me dijo "no le preguntes de este tema". Nadie se acercó a mí a preguntarme de qué iba a hablar con él, eso da tranquilidad. Donald Trump jamás concedió una entrevista a Univisión (...) hubo la ocasión de formularle un par de preguntas, pero a la cadena no le aceptó la entrevista".

Además, Calderón también hizo referencia a la primera dama: "He admirado a Jill Biden siempre, es muy humana e interesada en reunificar a los niños con sus padres tras la política migratoria de Donald Trump".