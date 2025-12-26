Cédula digital 2026: lista de personas que pueden solicitarla gratis, según Registraduría
Desde hace unos años la cédula digital se ha vuelto la alternativa de muchos a la hora de presentar su documento de identificación, y para 2026, la Registraduría ya confirmó quienes pueden sacarla sin costo.
La cédula digital es la misma cédula de ciudadanía colombiana pero en versión electrónica, su validez es la misma que la del documento físico y tiene la ventaja de estar en el celular sin tener que cargar el plástico.
Desde su creación, la Registraduría ha ido ampliando su uso y para este venidero 2026, la institución dejó claro cuales serán los criterios para poder solicitarla sin pagar adicional para expedirla o renovarla.
¿Quién podrá sacar la cédula digital gratis en el 2026?
Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, las condiciones para poder solicitar la cédula digital son los siguientes:
- Primeras inscripciones: Las personas que saquen su primera cédula de ciudadanía en 2026, que serían los jóvenes que cumplan la mayoría de edad en ese año.
- Renovación por vigencia: Esto funciona para aquellos ciudadanos que su cédula le quede poco tiempo para vencerse y que, al renovarla en el 2026, podrán pedir la versión digital sin pagar más.
- Reemplazo por deterioro o pérdida ya tramitado: Si al reemplazar la cédula por daño o pérdida la persona decide incluir la versión digital, no tendrá cobros adicionales.
La idea de que se pueda sacar esta versión de la cédula sin costos adicionales viene de una política de transición para llegar a la identificación electrónica como en otros países del mundo.
La cédula digital se usa desde el celular desde la app oficial de la Registraduría, y sus ventajas se basan que es igual de válida que la física para cualquier trámite, es segura contra la falsificación y por su mismo nombre, crea una mayor comodidad al no tener que llevar el documento físico permanentemente.
En otras regiones del mundo la documentación digital está más que consolidada y en muchos casos llega hasta a ser obligatoria. Por ejemplo, en Estonia, el documento de identificación original permite votar en línea, firmar contratos de manera legal y acceder a cualquier servicio que de el estado.
