Video: misa termina en pelea luego de que el sacerdote regañara a un hombre

En video quedó captado el momento en que una multitudinaria discusión ocurrió en plena eucaristía. El hecho sucedió en la parroquia St. Frances Cabrini, en Lakewood, Washington.

Según lo compartido por varios internautas, un hombre que estaba sin tapabocas en la iglesia se acercó hacia el altar. “Estás en infracción”, le dijo el sacerdote P. Paul Brunet al feligrés que llegó con una actitud desafiante.

Finalmente se desató una pelea que involucró a varias personas y hasta el padre pidió que se llamara al 911 para resolver el hecho. Incluso se ve que algunos asistentes cargan al causante de la pelea a las afueras de la iglesia.

Aunque en Washington está reglamentado el uso de tapabocas en espacios cerrados y el protagonista de la pelea no tenía el elemento, aparentemente no fue el único motivo de la pelea.

Según informaron medios locales, el asistente infringió una norma por “conducta abusiva y amenazante” y había recibido una orden a inicios de octubre, pero él apareció en la misa.

“La parroquia y la escuela están trabajando en estrecha colaboración con el departamento de policía de Lakewood, el fiscal y la seguridad privada para mantener precauciones de seguridad adicionales”, escribió el párroco en una carta.

Se sabe que el causante de la pelea recibió una acusación de allanamiento de morada en primer grado, según la prensa local. A continuación el video de la pelea.

Father declined to forgive those who trespassed against him pic.twitter.com/Bj55SpHU8v