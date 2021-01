W Radio recuerda a Larry King, la leyenda del periodismo

Este 23 de enero, el famoso presentador estadounidense Larry King falleció a sus 87 años en un hospital de la ciudad de Los Ángeles, tras haber sido ingresado hace tres semanas por complicaciones de salud derivadas del COVID-19.

En la década de los 90, Julio Sánchez Cristo tuvo la oportunidad de conversar con el famoso presentador estadounidense, quien alcanzó la fama con el programa de radio ‘The Larry King Show’, emitido desde 1978 hasta 1994. Posteriormente, saltó a la televisión con ‘Larry King Live’, que se pudo ver en la CNN desde 1985 hasta 2010.

En diálogo con el director de La W en los Estados Unidos, la estrella de CNN International, cuya interminable lista de personajes cuenta con presidentes, príncipes, ministros de estado, deportistas y estrellas de televisión, entre otros, compartió algunos detalles de su prominente carrera en los medios.

Por otra parte, King calculó que contaba en el momento con alrededor de 500 corbatas y cientos de tirantes, dos accesorios que lo caracterizaron durante décadas.

Así, el hombre de las charlas más emblemáticas del momento admitió que uno de los personajes más importantes con los que llegó a conversar fue Frank Sinatra: "Parte de la fascinación en torno a este personaje es por la dificultad para conseguirlo. Él casi nunca concedía entrevistas, no es amigo de la prensa".

Frente a su perspectiva sobre la política, King respondió: "Doy bastante crédito a los políticos y los admiro. No es fácil pararse en el ojo público, se necesita coraje. Admiro a muchos conservadores y liberales".

"No me gustan los tabloides y jamás pagaría por una historia. No leo tabloides ni me gustan los rumores, no soy fanático de los chismes. Sin embargo, sí soy fanático de nuestra Primera Enmienda: la libertad de expresión. Así que, aunque considero que (estas historias) deben ser demandadas cuando están equivocados, respeto su derecho a imprimirlas porque tienen el derecho a hacer lo que hacen", opinó el presentador respecto a los medios que pagan por historias.

Sobre Colombia y su impresión sobre la crisis política que se vivía en el momento, King manifestó: "Me encantaría entrevistar al presidente Ernesto Samper. He leído muchas cosas negativas sobre Colombia, el presidente y señalamientos que tratan de envolverlo con el narcotráfico. Pero no quiero prejuzgar, me gustaría entrevistar a Samper para no hacer una evaluación injusta sin conocer al personaje".

Sobre qué le preguntaría específicamente a Samper, el presentador fue muy concreto: "¿Qué está pasando? ¿Por qué no ha hablado, por qué no sentarse con sus opositores y evitar tanta resistencia?".

Finalmente, sobre CNN, donde el presentador había entrado a trabajar diez años atrás, respondió: "No lo puedo creer. Once años y medio atrás, el futuro del medio era incierto".