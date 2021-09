Camilo Romero pide garantías ante la Corte tras denuncia contra la Fiscalía

El precandidato presidencial de la Alianza Verde radicó este miércoles una solicitud a la Corte Suprema de Justicia para que se revisen y corrijan las irregularidades que denunció por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Romero aseguró que en su proceso que se lleva en la Sala Especial de Primera Instancia, de la que hace parte el magistrado ponente Ariel Augusto Torres, se han cometido excesos e irregularidades que violan sus derechos y amenazan la imparcialidad que debe tener la justicia.

El precandidato presidencial le pidió a la Corte que analice lo sucedido y se adopten medidas que permitan salvaguardar sus garantías procesales.

Según Romero, el proceso relacionado con la venta de 80 mil cajas de aguardiente en 2016, durante su periodo como gobernador de Nariño, carece de elementos contundentes en su contra. Ya que, según él, todo el dinero de la venta entró a la Gobernación.

Dentro de las inconsistencias que Romero denunció está la dilación de más de tres años por parte de la Fiscalía al proceso para que coincida con la actual coyuntura electoral. De igual forma, asegura que la Fiscalía no descubrió oportunamente las pruebas y entregó tiempo después información imposible de revisar.

Por otra parte, afirmó que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia no sólo no hizo reparo alguno al engaño con el equipo móvil por parte de la Fiscalía, sino que no ha brindado plenas garantías para ejercer el legítimo derecho a la defensa.

Finalmente, Romero anunció que está evaluando la posibilidad de acudir a otras instancias internacionales para que su proceso se resuelva en apego al derecho.