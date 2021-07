Corte indaga al representante Edward Rodríguez por el ‘Cartel de la Toga’

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar en contra del representante a la Cámara por el Centro Democrático Edward Rodríguez, tras una denuncia por supuestas actuaciones irregulares de Rodríguez como representante investigador en la Comisión de Acusaciones del llamado 'Cartel de la Toga'. El político casualmente investiga el mismo escándalo judicial, desde la Comisión de Acusación.



La decisión tomada por el magistrado César Reyes busca esclarecer las afirmaciones de una denuncia que interpuso en su contra el exfiscal Eduardo Montealegre, quien cuestionó que Rodríguez “al momento de dictar acusación en contra del exmagistrado Leónidas Bustos por su presunta participación en dicho entramado de corrupción”, haya compulsado copias en su contra.

La Sala de Instrucción llamó a ampliación de denuncia a Montealegre y a versión libre a Rodríguez con el fin de verificar si los hechos denunciados son delito o no. También pidió la declaración del ex vicefiscal Jorge Perdomo y del exdirector del CTI Julián Quintana. Entre tanto, Rodríguez anunció que recusará al magistrado Reyes, así lo anunció en su cuenta de Twitter:



Luego de desmantelar el #CarteldelaToga, magistrado César Reyes de @CorteSuprema, a quien denuncié el año pasado, me notifica que me abre investigación previa por el mismo Cartel de la Toga! Curioso, ¿Persecución? o ¿A quién le hace el mandado? #lamentable ¡LO RECUSARÉ!