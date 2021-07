Juez ordena arresto del director del Inpec

El Juez Primero Civil del Circuito de Pitalito declaró en desacato al director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec, mayor general Mariano Botero Coy, y ordenó su arresto por un periodo de cinco días.

Al resolver un incidente de desacato instaurado por la Procuraduría Provincial de Garzón, el juez declaró probado el incumplimiento a un fallo de tutela de octubre de 2020, que le ordenó al Inpec trasladar a establecimientos de reclusión nacional a las personas privadas de la libertad -PPL- que se encontraban en condiciones de hacinamiento en el centro de detención transitoria de Pitalito y en las estaciones de la Policía Nacional de ese municipio y de Isnos, en Huila.

En su decisión, el juez señaló que el Inpec cumplió parcialmente la tutela, porque trasladó a quiénes estaban en esos sitios de detención transitoria al momento del fallo, pero no ha cumplido con el envío a centros de reclusión de las PPL que ingresaron con posterioridad a esa fecha.

Para el juez, el fallo debe observarse de manera integral y no parcialmente, “pues protegió los derechos no solo de las personas retenidas en ese momento sino las que llegaren a retener, por lo tanto, no es de recibo el argumento expuesto por la parte incidentada cuando expresa el cumplimiento total del mismo”.

La decisión fue remitida a la Sala Civil, Familiar y Laboral del Tribunal Superior de Neiva para que cumpla el proceso de consulta sobre la sanción impuesta.