La carta de la fiscal del caso Odebrecht al fiscal general, Francisco Barbosa

La fiscal que durante la administración de Néstor Humberto Martínez coordinó el tema Odebrecht, Amparo Cerón, envió una carta al fiscal general, Francisco Barbosa, en la que le expresa su molestia por haberla apartado del proceso judicial.

El 3 de marzo Cerón recibió la notificación de que había sido apartada del proceso Odebrecht, el cual fue asignado a un fiscal delegado ante la Corte.

Según la mujer, la decisión se da después de haber solicitado de manera urgente reunión con la vicefiscal general de la nación, para comunicarle nuevas y trascendentales decisiones para el proceso, como lo son llamar a declaraciones juradas a los expresidentes Álvaro Uribe Vélez, Andrés Pastrana y al empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo.

"... las citaciones a rendir declaración jurada es expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez, teniendo en cuenta que son quienes denuncian aportes a la campaña política del expresidente Juan Manuel Santos, en la carta que ha sido de público conocimiento... citar a declaración jurada al señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, como quiera que sus empresas fungen como socios del proyecto de infraestructura vial Ruta del Sol Fase II. Citaciones naturales dispuestas por orden legal en una investigación penal”.

Acto seguido, la mujer asegura que dichas diligencias son de vital importancia.

“... son necesarias en un caso que ha sido promovido por dos expresidentes de reconocida trayectoria en el país, el no invitarlos a dar las ampliaciones de los hechos por ellos denunciados, causa la única sensación de que en la Fiscalía se está tratando de manipular una investigación para no destapar hechos verdaderamente corruptos como lo pusieron en conocimiento estos respetados personajes de la vida pública del país. De no hacerlo constituye una grave omisión al deber legal”.

La funcionaria agrega que como fiscal de Odebrecht, fue víctima de un atentado en Chile, por el mismo tiempo en el que murió el excontroller de la Ruta del Sol, Jorge Enrique Pizano.

Por otro lado, en el documento la fiscal cuestiona a Barbosa por jamás haber aceptado una reunión directa para informarle sobre el proceso.

"traté de agotar todas las vías institucionales para lograr comunicar detalles y decisiones necesarias para adelantar el caso que estaba bajo mi dirección, pero nunca tuve respuesta para lograr una interlocución institucional directa con usted, como lo requiere un asunto donde están involucrados personajes de la vía pública y política del país, así como extranjeros. Corrupción transnacional", indica la carta.

