Richard Aguilar renunció al Senado y aseguró que demostrará su inocencia

El senador de Cambio Radical, Richard Aguilar, renunció oficialmente a su curul luego de ser capturado por presuntos actos de corrupción.

En su carta de renuncia enviada al presidente del Senado, Juan Diego Gómez, asegura que su detención preventiva le impide continuar con el normal desarrollo de sus funciones como congresista.

“Hoy con inmenso dolor me despido de este cargo para concentrarme en mi defensa y demostrar mi inocencia porque se lo debo a cada uno de los colombianos que creyeron en mí, que he representado y por quienes he trabajado incansablemente durante el ejercicio de mi vida pública”, señaló.



Al finalizar la comunicación, Aguilar expresó que se va con la satisfacción de haber cumplido a cabalidad con sus deberes en el Congreso de la República y le agradeció al pueblo colombiano “por haberle brindado su confianza como persona y servidor público”.

Aguilar fue denunciado por presuntos actos de corrupción revelados por la exsecretaria de Infraestructura, Claudia Toledo, quien aseguró que existía una oficina paralela desde la cual se direccionaban contratos de obra pública.