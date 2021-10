Advierten que ‘Casas Políticas’ intentan atrapar curules de paz en Córdoba

En el marco de la firma del Acuerdo por la Protección y Garantías Electorales en Córdoba, realizado este 4 de octubre, el presidente departamental de Juventudes, Juan Camargo, advirtió que las grandes ‘Casas Políticas’ de esta región que han ocupado importantes cargos en los últimos años, también pretenden atrapar las curules de paz exclusivas para las víctimas del conflicto armado.

“Los partidos políticos ya iniciaron con su 'lobby' en los territorios, vemos cómo las grandes ‘Casas Políticas’, iniciaron a amarrar este proceso que debería ser democrático, transparente y realmente para las personas que sí han sufrido el conflicto armado. Hay personas que dicen ser víctimas, pero realmente no lo son, hay personas en cuerpo ajeno que pretenden mandar en estos procesos”, dijo el líder juvenil.

Ante esta alerta, el líder juvenil hizo un llamado a las autoridades competentes para que hagan controles rigurosos y eviten ‘candidatos colados’ en el departamento de Córdoba.

“No queremos que personas que no han sufrido el conflicto armado, que no han tenido que llorar muertos, sean los que vayan al Congreso a representarnos, y lo peor; que vayan con amarres políticos”, agregó Juan Camargo.

“La circunscripción número 14 que representa el sur de Córdoba, genera gran expectativa, es una esperanza para toda población que por más de 50 años ha sufrido la lucha armada”, anotó el líder juvenil.

Cabe indicar que el evento en el que se conocieron estas alertas, fue convocado por el Consejo Nacional Electoral-CNE y la Registraduría Nacional del Estado Civil, teniendo en cuenta los riesgos electorales que se han denunciado en Córdoba, especialmente, en el sur de este departamento.