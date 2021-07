Alcaldía de Cartagena y Consejo Gremial de Bolívar chochan por la reactivación

Un comunicado emitido por el Consejo Gremial de Bolívar, en el que esa organización indicó que la Alcaldía no cuenta con un plan de reactivación articulado con las universidades y el sector empresarial, tiene enfrentados a esa organización y a la administración del alcalde William Dua.

En el comunicado, los gremios lamentaron que, aunque la Alcaldía ha realizado distintas actividades en el marco de los pilares estratégicos del plan acordado con empresas y universidades, “no continuó participando decididamente en el espacio de coordinación ni aportó la información requerida para el seguimiento”.

“Estas acciones no se articularon con los esfuerzos de las demás organizaciones participantes. Como consecuencia, ayer se realizó la última reunión relacionada con este tema, en la que se resolvió archivar el Plan y se acordaron una serie de recomendaciones y reflexiones que enviaremos oportunamente a la Alcaldía”, se lee en la comunicación.

Ante esto, la Alcaldía emitió un comunicado en el que indica que la realidad es distinta y que con su pronunciamiento el Consejo Gremial “desinforman, polariza y provoca a la ciudadanía”. Además, el alcalde Dau se despachó contra los agremiados.

“Hay una persecución de estos gremios porque no han podido hacer lo suyo. Ellos quieren manejar el gobierno, lo mismo que hacían con los bandidos. Nosotros somos el gobierno, los gremios no me tienen que decir lo que tengo que hacer”, le dijo el alcalde a El Universal.

Señaló también que el presidente de la Cámara de Comercio, Juan Pablo Vélez, se le quería meter en el rancho y que pretendía que él le reportara semanalmente todo lo que hacía como alcalde. “Están dolidos por un centro de emprendimiento que querían contratar, pero nosotros decidimos hacerlo con el PNUD”, dijo el alcalde.

Al rechazar el pronunciamiento de los gremios, la Alcaldía indicó además que a través de la Secretaría de Hacienda ha participado en el ejercicio en el que las universidades y el sector empresarial han coadyuvado en la reactivación económica y precisan que “por ser un ejercicio académico la aplicación de lo que ahí se ha propuesto no es viable en la práctica, dado que esas iniciativas carecían de estimación de costos y por tanto no era posible presupuestarlas”.

Desde el Consejo Gremial de Bolívar insisten en que, si bien la Alcaldía sí ha trabajado en la reactivación económica, el objetivo del plan, que no tuvo el apoyo de la administración, era crear una ruta para que todas las fuerzas vivas de la ciudad participaran y que no era un asunto impuesto por un sector.