Alias ‘Pinocho’ ganó tutela que ampara el derecho al buen nombre

El Juzgado Segundo Penal Del Circuito Para Adolescentes con función de conocimiento de Bogotá, falló a favor de Fredy Castillo Carrillo, desmovilizado del bloque Resistencia Tayrona. Alias ‘Pinocho’, accionó el aparato judicial por la presunta vulneración del derecho fundamental de buen nombre, intimidad familia y honra en una nota de prensa.

Castillo había sido relacionado por el periodista Rubén Peña como miembro del grupo delincuencial ‘Los Pachenca’, a lo que el exparamilitar se defendió pidiendo claridad en la noticia, dado que, dice no tener ningún vínculo con alias ‘5.5’, ‘La Doña’ y la criminalidad que azota a Troncal del Caribe, zona rural de Santa Marta.

El togado señaló que el medio “no ha cumplido con los requisitos establecidos para hacer uso debido de su derecho a la información pues el mismo publica aspectos que no probó… Los cuales no concurren o por lo menos no obra prueba de ello por las razones anteriormente expuestas”.

Por tanto, la decisión del juez conmina al director del portal web ‘El Expediente’, Gustavo Rugeles, que en un término de 48 horas se proceda a la rectificación.

Castillo Carrillo también había ganado recientemente otra batalla jurídica con Sandra Vallejos, secretaria de Seguridad de la ciudad, y José Humberto Torres, secretario del Interior del departamento, quienes hicieron mención de un alias ‘Pinocho’ en el marco de las operaciones subversivas en el distrito.



