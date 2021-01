‘Pinocho’ niega reincidencia en el conflicto paramilitar de la Sierra Nevada

En el contexto de la llegada de Hernán Giraldo, excomandante del Bloque Resistencia Tayrona de las autodefensas, Fredy Castillo Carrillo, el que fuera uno de sus hombres de confianza, se refiere a los señalamientos en su contra de presunta reincidencia en el conflicto armado de la Troncal del Caribe y la Sierra Nevada.

Castillo, alias ‘Pinocho’, asegura que desde su deportación de los Estados Unidos tras purgar una pena de 4 años por narcotráfico, se ha dedicado a las actividades comerciales lícitas y al trabajo social en la zona rural de Santa Marta.

“Desmiento cualquier tipo de vinculación que quieren endilgarme como cabecilla de ‘Los Pachencas’ o Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Cualquier relación no es más que un sofisma populista con el que quieren dañar mi buen nombre. Las autoridades insisten en asegurar que, a pesar de ser protegido por el UNP, sigo delinquiendo y generando temor, y esto no es más que un falso positivo”, agregó el exjefe paramilitar.

Según, Castillo ha sido víctimas de amenazas que motivaron su salida del país, pero que estas no obedecen a la guerra de los grupos criminales de los que supuestamente él tiene mando, sino por una serie de denuncias que ha realizado ante instancias nacionales. “Son estructuras armadas que quieren asesinarme por estar colaborando con la ley”, señaló.

Y recalcó, “no he participado de reuniones con ‘Los Pachencas’, ni mis hermanos tampoco, porque simplemente no pertenecemos a ellos, un grupo criminal que le hace mucho daño al Magdalena… Siempre me acerco a la Fiscalía para saber si en mi nombre cursa alguna investigación y hasta la fecha no hay deudas pendientes”.

El exparamilitar ha dicho que seguirá colaborando con las autoridades y compareciendo cuando sea necesario.