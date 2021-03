ANM asegura que fue irresponsable rescatar a trabajador de una mina en Socotá, Boyacá

En diálogo con la W, la gerente de Seguridad y Salvamento Minero de la Agencia Nacional (ANM), Catalina Gheorghe, dijo que entiende la angustia que llevó a la familia a arriesgarse para rescatar el cuerpo sin vida del trabajador John Jairo Fuentes Soto atrapado en la mina La Victoria en Socotá, Boyacá, pero que fue irresponsable.

“Considero con todo respeto, fue algo irresponsable, que por fortuna no pasó a mayores, pero el rescate no se trata de hacer cosas temerarias o heroicas”, dijo Gheorghe.

Sostiene la ANM que junto a los socorredores desde el cinco de marzo, que ocurrió la tragedia, el objetivo era rescatarlo, pero un derrumbe de esa magnitud, dice la entidad, dejaba pocas posibilidades de que una persona quedará con vida.

Frente a los señalamientos de la familia y los mineros, que lograron el rescate en la noche del 25 de marzo, de que la ANM les mintió y no sirve para nada, Gheorghe, reconoció que todo el tiempo se los dijeron, pero aseguró: ”Lo lamento enormemente porque parte de los trabajadores y familiares estuvieron con nosotros en el rescate; uno no puede decirle a 16 ingenieros que son unos mentirosos, es muy irrespetuoso, eso no es cierto. Nosotros atendemos 35 derrumbes por año y más de 120 emergencias no la suspendemos simplemente porque nos dio pereza o porque le queramos sacar el cuerpo, es porque hay una evaluación responsable de riesgo y de pensar que no se puede comprometer más vidas”.

Según la entidad minera se adelantó investigación con 16 organismos de socorro del mundo en rescate minero junto a la Universidad Nacional de Colombia y la Uptc de Tunja para evaluar alternativas que les permitieran ingresar de manera segura.

Le puede interesar: Voluntarios rescataron el cuerpo de trabajador sepultado en una mina en Socotá, Boyacá

La gerente de seguridad y salvamento minero insistió que la emergencia en Socotá fue producto de un derrumbe y de una magnitud muy significativa y con una fuerte actividad. “Cinco días estuvimos atendiendo la emergencia minera de manera ininterrumpida, pero ocurrieron otros eventos que por poco dejan atrapadas a las personas que estaban bajo tierra que los llevaron a abandonar de manera inmediata.

“Alrededor de 200 mineros trabajaron, 38 corredores y 10 ingenieros de la agencia entre 7 y 15 años de experiencia en rescate minero estuvieron en la zona.

Cuando se toma la decisión de suspender el rescate el 10 de marzo, dice que después de 5 días continuas de operación, “porque de ninguna manera podríamos comprometer ni tenemos derecho a la vida de otros rescatistas ni de nosotros mismos”.

Finalmente, dijo que la mina tenía poca información y el titular minero en esa zona de la mina no contaba con topografía. “No sabíamos realmente que labores se habían explotado, cuál era el espesor del manto y no contamos con información básica de geología y cuando hay poca información, se está dando a ciegas”.