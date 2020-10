Atentan contra la vida de líder social que denuncia contaminación en ciénaga San Silvestre

Luis González, líder social de Barrancabermeja, contó que mientras se trasladaba a la vereda Péngamo, en su vehículo, notó que en la carretera había algo inusual y decidió devolverse, en el momento de dar reversa, personas desconocidas dispararon contra su vehículo.

En ese instante, miembros de la UNP lograron escapar del atentado.

"He recibido amenazas, por eso tengo esquema de seguridad, esta es la cuarta vez que me sucede igual, antes me han amenazado en mi residencia y ahora este atentado", dijo el líder Luis González.

Por su parte, las autoridades iniciaron investigación de lo sucedido para determinar quiénes están detrás de esto.

Estamos mirando para verificar o desvirtuar estos hechos que se convierten en materia de investigación, este presidente ya contaba con miembros de protección, celular y chaleco de la UNP, y también contaba con todas las rutas respectivas", dijo el coronel Adolfo Martínez.

González es un líder que se caracteriza por hacer fuertes denuncias de la contaminación que hay en la ciénaga San Silvestre, por los malos manejos de los lodos que descarga la empresa Aguas Barrancabermeja a la cuenca de la ciénaga en el corregimiento El Llanito y en investigar la muerte de los manatíes en la zona.

El líder le dijo a la W que esta es la cuarta amenaza que recibe; la primera, le dijeron que se fuera de Barrancabermeja si quería seguir con vida, luego; desconocidos le dejaron un sufragio en su casa, y posteriormente; un sapo muerto y quienes firmaban la intimidación era, presuntamente, el ELN.