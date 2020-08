Carlos Caicedo manifiesta reparos en la elección de Didier Tavera como director de la FND

La elección del nuevo director de la Federación Nacional de Departamentos (FND) causó en el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, una serie de reparos que fueron comunicados a la opinión pública. Para Caicedo, Didier Tavera Amado, no representa el querer de todos los miembros de la FND.

Según el mandatario de los magdalenenses, los líos jurídicos del exgobernador de Santander, el presunto tráfico de influencias y la supuesta elección a dedo, son aspectos que dejan en entredicho la designación del reemplazo de Carlos Camargo.

“Tavera Amado, tuvo casa por cárcel desde el pasado 11 de diciembre hasta finales de enero por irregularidades en el contrato del Plan de Alimentación Escolar (PAE) del 2016, desde el que habría celebrado contratos irregulares tras la compra de tamales a una empresa de grúas y a un elevado monto de $30 millones de pesos, entre otras inconsistencias, según la Fiscalía”, cita el comunicado de Caicedo.

Asimismo, el Gobernador agregó que “no participamos en la asamblea de la FND, ni votamos por Tavera, pues ningún candidato postulado nos representaba. No engañen a los medios. Esta es una organización que ni truena ni suena y que olvidó la defensa a los territorios. No los apoyamos”.

¿Unanimidad? Desde @MagdalenaGober NO participamos en asamblea @FNDCol ni votamos por @DidierTaveraA pues ningún candidato postulado nos representa. No engañen a los medios. FND es una organización que ni truena ni suena y olvidó la defensa a los territorios. No los apoyamos. https://t.co/uE9j3OsgDb