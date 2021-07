Colegios oficiales de Santa Marta seguirán en clases virtuales hasta nueva orden

La polémica por el retorno a las aulas en Colombia, también enfrentó al gobierno, sindicatos y padres de familia en Santa Marta, que aunque en un principio se mostraron de acuerdo en la no aplicación de la alternancia, luego se dividieron los conceptos tras unas visitas hechas por la secretaria de Educación a algunos colegios públicos, de los cuales 18 habían pasado la prueba de los protocolos.

No obstante, ad portas del inicio de la presencialidad en el país, la administración local toma la decisión de prorrogar las clases virtuales hasta nueva orden, dejando un espacio abierto para las instituciones privadas para que, de acurdo con su capacidad de respuesta epidemiológica, puedan convocar a sus estudiantes. En total son 82 establecimientos educativos que solicitaron la resolución para funcionar en alternancia.

"La semana que viene los niños de los colegios oficiales deben retornar a las aulas, pero de manera virtual. No quisiéramos apresurarnos a expedir un acto administrativo que nos toque modificar o eliminar en su totalidad”, dijo Verónica Meléndez, jefa de la cartera de educación.

Y sobre una futura alternancia, Meléndez aclaró que los padres de familia son autónomos para decidir si envían o no a sus hijos a los colegios, "esto aparte de no ser un tema menor, se le garantizan los derechos y libertades que tienen los tutores de enviar o no sus hijos a clases”, puntualizó la funcionaria.

La decisión de prolongar la virtualidad está sujeta también a un informe que debe presentar la Gerencia de Infraestructura sobre la situación de cada una de las sedes educativas.

El sueldo de los maestros y la vacunación

Meléndez también se refirió a la situación económica de los docentes, pues, aunque no estén en el entorno del aula de clases, recibirán su sueldo independientemente la metodología que se utilice.

“Evidentemente sus honorarios están garantizados porque su trabajo se ha venido realizando de manera virtual, han cumplido con sus actividades académicas”, aclaró la secretaria.

Y sobre el proceso de inmunización de los profesores, según Henrique Toscano, secretario de Salud, han sido vacunados 7.253 miembros de este grupo, sin embargo, no han terminado la aplicación de los biológicos a todos los priorizados.