Confirman primer caso de COVID-19 en la cárcel de Ternera de Cartagena

El director de la cárcel San Sebastián de Ternera de Cartagena, mayor Uriel Jaramillo, confirmó que ya hay un primer caso positivo de Covid-19 en ese penal, por lo que se adelanta un amplio operativo de aislamiento tanto de internos como de guardianes.

Se trata de un interno de 36 años que se encuentra asintomático y está aislado. Ese recluso entró al penal hace cuatro meses y, según el director de la cárcel, se habría contagiado al tener contacto con personal de la EPS que atiende los problemas de salud del personal carcelario.

“Desde hace dos días ese interno no presenta fiebre, pero se están haciendo todos los protocolos. Lo vamos a sacar, aunque los médicos dicen que no tiene dificultad para respirar ni fiebre, pero pensamos que sacarlos es lo mejor”, expresó Jaramillo.

Para evitar la propagación del virus, en esa cárcel se adelanta una campaña de aislamiento denominada ‘Quédese en la celda’. “Ahora mismo no hay clases, no hay talleres para que no estén en los patios”, explicó el director del penal.

Además, desde la cárcel solicitaron al Departamento de Salud de Cartagena que adelante pruebas a guardianes e internos que pudieron tener contacto con el recluso contagiado y a otros que ya han presentado fiebre.