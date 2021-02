Critican proceso de vacunación en Cartagena: en cinco días han aplicado 881 de 1.260 dosis

De lento han calificado el proceso de vacunación contra el COVID-19 al personal de la primera línea en Cartagena, donde hasta la noche de este lunes se habían aplicado 881 de las 1.260 dosis que entregó el Ministerio de Salud para iniciar el proceso de inmunización.

Las críticas han surgido porque en ciudades donde las vacunas llegaron el pasado jueves, como ocurrió en Cartagena, ya terminaron la primera jornada de vacunación. Por ejemplo, en Cali, donde fueron entregadas por el MinSalud 5.184 vacunas y en Medellín donde entregaron 4.599 ya todas fueron aplicadas.

Según detallaron desde el Departamento Administrativo Distrital de Salud, las 881 vacunas han sido aplicadas de la siguiente forma: el primer día se aplicaron 78 dosis, el segundo día 198 dosis, el tercer día fueron aplicadas 196 vacunas, el cuarto día fueron 108 los vacunados y el quinto día se aplicaron 301 dosis.

En lo que va de la jornada de vacunación, 395 dosis han sido aplicadas en el Hospital Universitario del Cribe, en la Clínica del Bosque han sido vacunados 246 empleados de las UCI y en Gestión Salud, sede San Fernando, han sido inmunizados 240 personas de esa primera línea de batalla.

De los 25 dptos/distritos que recibieron dosis antes del 22 de febrero, solo estos 6 reportan menos del 90% de dosis aplicadas. Cartagena es la mas lenta. El ritmo de vacunación de esa ciudad preocupa para lo que se viene. pic.twitter.com/k3D8NmY54g — Camilo Rey (@camilorey) February 23, 2021

Consultada sobre la lentitud de este proceso, la directora del Departamento de Salud, Johana Bueno, señaló que no se trata de una competencia, que le proceso se ha cumplido según lo habían estipulado y que este martes terminan de aplicar las dosis restantes.

“Debemos garantizar que el proceso de haga con toda la rigurosidad técnica y logística para disminuir los eventos adversos. Nosotros en el cronograma establecimos cinco días para aplicar las 1.260 dosis y hoy terminamos”, explicó Bueno.

Sin embargo, la jornada en la capital de Bolívar arrancó el pasado jueves con la aplicación de 78 vacunas, lo que indica que este martes es el sexto día de inmunización.

Algunos inconvenientes

Bueno le reveló a La W que en el proceso se han presentado varios inconvenientes, uno de ellos es que el personal a inmunizar aparece en más de uno de los puntos dispuestos para la aplicación de la vacuna.

“Hay profesionales que trabajan en varias clínicas y los agendaron en más de un punto de vacunación. Por ejemplo, ha habido casos en los que a un trabajador del Hospital Universitario, que también trabaja en Gestión Salud, y los agendaron en los dos puntos de vacunación”, explicó la funcionaria.

Otra de las falencias en el proceso, según reveló Bueno, tiene que ver con que algunos empleados de la salud han tenido fallas con el registro de sus nombres, lo que impide que se les pueda aplicar la dosis.

“Las personas que tiene la letra ñ no las hemos podido vacunar. Está el caso del médico Carmelo Dueñas, que está en la primera línea de batalla y no lo hemos podido vacunar, por esa falla, porque el apellido no le sale correctamente en el sistema”, puntualizó.

La Directora de Salud de Cartagena indicó que estos dos inconvenientes y otros que se han presentado ya han sido reportados al Ministerio de Salud para perfeccionar el proceso.