Cuando el sueño de tener casa propia se convierte en pesadilla

Más de 1.500 familias de al menos seis regiones del país llevan hasta cinco años esperando que les entreguen su casa. Las constructoras a cargo de los proyectos, a las que les dieron parte o la totalidad del valor de la que sería su nueva vivienda, siguen sin cumplir.

Quienes habrían sido estafados continúan sin casa, sin dinero, algunas pagando un arriendo luego de vender su vivienda propia para tener casa nueva y adelantando un viacrucis ante las autoridades para que les devuelvan todo lo invertido.

En Armenia, María Antonia Cárdenas pertenece a una de las más de 160 familias que compraron vivienda en el proyecto Montecarlo Plaza, de la constructora Constructodo de la Sabana. “Comienzo a pagar, es sobre planos. Todo parecía muy legal. Sin embargo, empiezo a notar que los recibos nos los manda con tachones, hechos a mano, no eran de mucha calidad. Entonces, me acerco a la oficina y le pregunto. Supergrosero me dice que si no quiero comprar, pierdo la plata, y yo ya había pagado unos 16 millones de pesos”, cuenta.

Como ella, Giovanny Torres, quien ya ha denunciado penalmente a la constructora y espera le devuelvan su dinero, sigue sin recibir respuesta. “Yo soy uno de los damnificados o estafados por parte de la constructora Constructodo de la Sabana. Entregaron una torre a medias –señala- no siguieron haciendo nada en el proyecto de todas las promesas que tenía. Ya esto lo abandonaron 100 por ciento”.

Le puede interesar:

Sobre estas denuncias, René Primitivo Rivera, representante legal de Constructodo de la Sabana, le dijo a Sigue La W, que enviaría respuesta escrita o en video. Sin embargo, hasta antes de salir la nota al aire no había enviado respuesta alguna.

Además de este proyecto del municipio quindiano, en este informe especial, Sigue La W encontró otros proyectos inmobiliarios, en Moniquirá, Cartagena, Cali y Palmira, que están incumpliendo. Según sus denunciantes, tienen problemas por la insolvencia de las empresas, lotes donde no se puede construir y hay dudas sobre a quién realmente le pertenece uno o varios terrenos.

“En junio de 2019, la casa estaba completamente paga, por el valor de $186 millones. A la fecha, el arquitecto Amilkar Abaunza no me ha entregado la casa ni el dinero”, explicó María Virginia Salinas, quien hizo la firma de compra venta en diciembre de 2017, del proyecto Reserva San Juan de Urbales Constructora S.A.S., cuyo representante es justamente Abaunza y que está ubicado en Moniquirá.

Por su parte, Amalia Rojas, otra compradora, que pagó su casa de contado, dice que “no hay absolutamente nada. Nos están cobrando una cuota de administración donde no hay una propiedad legalizada. La Alcaldía, Personería, Inspección de Policía tienen conocimiento de toda la problemática que estamos viviendo y no nos dan ninguna respuesta”.

El tiempo pasa y nada cambia

Hace más de un año, Sigue La W puso sobre la mesa la grave situación que viven centenares de familias que compran casa en Colombia. Sin embargo, el drama para ellas continúa.

Uno de los casos más preocupantes –también en Moniquirá, Boyacá- es el de Lilia Imelda Páez, una adulta mayor que sigue esperando su nueva casa, luego de vender la que tenía en Bogotá; ahora paga arriendo. Su nieta, Karina Riaño, asegura que “ella vendió su casa para poder cumplir con los pagos. Ahora no tiene casa en Bogotá ni en Moniquirá. El señor Amilkar nos citó y nos propuso recibir la casa solamente con el derecho a la posesión, pues esto no tiene escrituras. No aceptamos porque es un delito. Aunque la casa fue terminada ha sido vendida a varias personas”, denuncia.

Esta emisora contactó a Amilkar Abaunza, representante legal de Urbales Constructora S.A.S, quien pidió un cuestionario y dijo que en nombre de la empresa, pedían ser “respetuosos y profesionales en transmitir la información de una manera objetiva y real, evitando perjudicar y vulnerar sus derechos”, sin embargo no envió respuesta alguna.

Cartagena tampoco se salva de las promesas incumplidas de los constructores. Las familias de Eduardo Insignare y Natalia Navarro compraron sus viviendas del proyecto Marea 511, de la Promotora Edificio Marea 511 Cartagena S.A.S. Ninguna de las dos ha recibido su apartamento.

“Nos incumple (Óscar Guardo), no entendemos qué hace la fiducia y qué hace el banco. Nos han hecho sacar plata de nuestros bolsillos para pagarle a un abogado. Esto ha impactado a nuestras familias inmensamente, a mis padres, a mis hijos y a mi esposa”, explica Eduardo, quien compró cuatro apartamentos.

Natalia, por su parte, ya lleva cuatro años esperando. “Cuatro años de innumerables citas, llamadas, visitas, correos. Ahora vivimos con un constante miedo por saber cuánto dinero más nos tocará poner para poder vivir algún día en nuestro apartamento”, dice.

Sigue La W también contactó a Óscar Guardo, su representante legal, quien dijo que todo se ha manejado a través de un interlocutor de las familias. Aceptó, además, que sí han existido incumplimientos pero aseguró que van a resolverles sus peticiones en los próximos días.

Finalmente, en Cali y Palmira, se adelantan cuatro proyectos de vivienda que dejan a más de 800 familias afectadas, de acuerdo con los denunciantes. “Yo compré en el 2018 y lo pagué de contado porque a los seis meses me lo entregaban, pero a la fecha no tengo nada”, señala Gloria Lozano, una de las afectadas.

El representante jurídico de la Constructora Alpes S.A.S. le dijo a Sigue la W que la empresa efectivamente no ha podido cumplir con algunos proyectos por un problema económico, pero que ya se llegó a un acuerdo con los bancos; que una reconocida constructora asumirá cuatro de los seis proyectos que están pendientes por entregar y que, en ese orden de ideas, se informará, en los próximos días, a los inversionistas cómo será el cronograma para la entrega de viviendas.

Sigue La W seguirá haciéndoles seguimiento a estas denuncias.