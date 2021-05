Daños en fachadas han costado 3.500 millones de pesos en Bucaramanga: Fenalco

Desde Fenalco, en Santander, se hace un llamado muy especial a que las protestas se hagan de manera pacífica como se vienen haciendo, pero, sin que terminen en desmanes y disturbios, ya que al finalizar la noche, algunas personas ajenas a las protestas vandalizan bancos, establecimientos comerciales, tiendas, Centros comerciales, bares, entre otras empresas que han sido seriamente afectadas en su infraestructuras y fachadas.

Alejandro Almeyda, director de Fenalco de Santander, indicó que existe un aproximado de 3.500 millones de pesos en pérdidas por los daños que se han originado en las fachadas de los establecimientos y todos los días se pierden 155 mil millones de pesos, en términos económicos.

Dijo que desde el gremio se rechaza los actos vandálicos y se solicita a las autoridades hacer un diálogo y un llamado a proteger a los empresarios que han resultado afectados.

"Nosotros tenemos el derecho al trabajo y se ha solicitado levantar las medidas restrictivas, los manifestantes pueden marchar, pero que lo hagan con respeto".

Puntualizó que el paro ha encarecido los precios de la canasta familiar en un 25%.

"Ya hay desabastecimiento como el aguacate, son 4.583 vehículos de carga pesada que no han podido entrar, es un llamado a que permitan ingresar alimentos y que no tapen las vías, ya hay dificultades en ese aspecto".