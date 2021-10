Deudas con el sector salud superarían los $200.000 millones en Córdoba

Los escándalos de corrupción le siguen pasando factura al departamento de Córdoba, pues tiene una deuda con hospitales, clínicas y proveedores de medicamentos superaría los 200 mil millones de pesos, según los datos entregados por el saliente secretario de Salud en esta sección del país, Carlos Vasco.

Por hechos como el 'Cartel de la Hemofilia', el departamento desde el año 2016, tiene suspendidos los recursos requeridos para los pagos de los servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, por parte del Ministerio de Hacienda que exigió a las mismas autoridades locales la creación de una estrategia que garantice la no repetición de estos actos que afectan, principalmente, a la población pobre no asegurada. Dicha estrategia habría sido presentada, pero aún no se ha aprobado.

“La facturación radicada desde el año 2010, asciende a 220 mil millones de pesos, cifra que se encuentra en proceso de auditoría para determinar la cifra real adeudada a IPS públicas y privadas y EPS”, dijo el saliente secretario.

Los recursos que, actualmente, están suspendidos en el Ministerio de Hacienda serían por el orden de los $77.000 millones, cifra que no alcanzaría a cubrir la deuda reportada por la administración departamental.

“El levantamiento de la medida correctiva interpuesta por Minhacienda desde el año 2016 (congelación de los recursos No POS), se dará en las próximas semanas. Se está en espera de la noticia”, agregó Carlos Vasco, quien estuvo hasta este 13 de octubre, en la Secretaría de Salud de Córdoba.

A propósito de su salida del gabinete departamental, Carlos Vasco sostuvo que, la situación antes expuesta y otros retos que tenía esta cartera como el plan de vacunación contra el COVID-19, fueron los motivos que hicieron que estuviera en esta dependencia durante 8 meses. “Mi paso por la Secretaría de Salud, obedeció a procesos de reorganización interna”.

“Procesos de auditoría a las cuentas médicas vigencias 2010-2020. Después de 5 procesos de invitación pública declarados desiertos, desde el pasado mes de julio se cuenta con firma auditora que viene desarrollando el proceso de auditoría represado desde el año 2010. Fortalecimiento de la autoridad sanitaria y mejoramiento de sus procesos”, anotó Vasco, sobre varias de las situaciones registradas en la Secretaría de Salud.

Con su salida de esta dependencia, llega en reemplazo Carlos Enrique Sejin Vásquez, quien es un profesional de la salud con maestría en calidad en servicios de salud, especializado en auditoría de la calidad en salud, entre otros. Según fuentes de Córdoba, el nuevo secretario haría parte del grupo político del senador conservador David Barguil.